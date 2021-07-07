Динамо свою первую победу в летнее межсезонье добыло силами молодежи из дубля, а также Цитаишвили, Дубинчака и Кулача. Правда случилось это в поединке с французскими любителями. А вот более приближенные к основе футболисты, которые не играли на Евро-2020, пока что дважды играли лишь вничью с не последними швейцарскими командами. Сейчас третья подобная дуэль. Отметим, что Люцерн тренирует хорошо знакомый динамовцам Фабио Челестини. Этот наставник не пустил команду тогда еще Михайличенко в плей-офф Лиги Европы 2 года назад, возглавляя Лугано.

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Стартовый состав Динамо: Бойко – Кравченко, Шабанов, Сирота, Сидклей – Андриевский, Шепелев – Родригес, Буяльский Де Пена – Супряга