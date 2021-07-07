Динамо свою першу перемогу під час літнього міжсезоння здобуло силами молоді з дубля, а також Цітаішвілі, Дубінчака та Кулача. Щоправда сталося це у двобої з французькими аматорами. А ось більш наближені до основи футболісти, які не грали на Євро-2020, досі двічі грали внічию з не останніми швейцарськими командами. Нині третя подібна дуель. Відзначимо, що Люцерн тренує добре знайомий динамівцям Фабіо Челестіні. Цей наставник не пустив команду тоді ще Михайличенка у плей-офф Ліги Європи 2 роки тому, очолюючи Лугано.

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Стартовий склад Динамо: Бойко – Кравченко, Шабанов, Сирота, Сідклей – Андрієвський, Шепелєв – Родрігес, Буяльський Де Пена – Супряга