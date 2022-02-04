Динамо продолжает много забивать, но и пропускает достаточно – за последние 2 контрольных поединка против не самых сильных команд 3 гола. После разгрома болгарского лидера Лудогорца киевляне решили сразиться с другим тамошним клубом. Левски занимает лишь 6-е место во внутреннем чемпионате, переживая не лучшие времена. Именитый как для Болгарии клуб не впечатляет и в товарищеских матчах. Ни одной победы в 2022 году (3 ничьих и поражение). Отчетные соперники 4 раза играли в официальных поединках. Киевляне выиграли две дуэли, еще столько же завершились ничьей.

Динамо – Чукарички: Витиньо спас матч, организовав красивый камбек, провалы капитана и ошибки обороны

Стартовый состав Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук (к) – Антюх, Гармаш, Буяльский, Витиньо – Шкурин