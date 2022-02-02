Динамо встречалось с сербскими Чукаричками на тренировочном сборе в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Чукарички – 3:2

Голы: Шапаренко, 70, Буяльский, 72, Витиньо, 83 – Раконьяк, 16, Чолович, 17

Экспериментальный состав киевлян на первый тайм не оправдал ожиданий. Из-за провала в обороне сербы дважды отличились в воротах Динамо.

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После перерыва Луческу выпустил больше основных игроков, что конвертировалось в результат. Динамовцы создали камбек, забив три мяча. Следует выделить гол Буяльского, который одним касанием красиво замкнул пас Витинью.

Следующий матч Динамо проведет 4 февраля против болгарского Левски.

Динамо – Чукарички: Витиньо спас матч, организовав красивый камбек, провалы капитана и ошибки обороны