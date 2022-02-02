Динамо – Чукарички – 3:2 – видео голов и обзор матча
Динамо встречалось с сербскими Чукаричками на тренировочном сборе в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Динамо – Чукарички – 3:2
Голы: Шапаренко, 70, Буяльский, 72, Витиньо, 83 – Раконьяк, 16, Чолович, 17
Экспериментальный состав киевлян на первый тайм не оправдал ожиданий. Из-за провала в обороне сербы дважды отличились в воротах Динамо.
"Суркис периодически звонил": Вернидуб признался, звали ли его в Динамо
После перерыва Луческу выпустил больше основных игроков, что конвертировалось в результат. Динамовцы создали камбек, забив три мяча. Следует выделить гол Буяльского, который одним касанием красиво замкнул пас Витинью.
Следующий матч Динамо проведет 4 февраля против болгарского Левски.
Динамо – Чукарички: Витиньо спас матч, организовав красивый камбек, провалы капитана и ошибки обороны