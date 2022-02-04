Динамо продовжує багато забивати, але й пропускає достатньо – за останні 2 контрольні поєдинки проти не найсильніших команд аж 3 голи. Після розгрому болгарського лідера Лудогорця кияни вирішили позмагатися з іншим тамтешнім клубом. Левскі посідає лише 6 місце у внутрішньому чемпіонаті, переживаючи не найкращі часи. Іменитий як для Болгарії клуб не вражає і в товариських матчах. Жодної перемоги у 2022 році (3 нічиї та поразка). Звітні суперники 4 рази грали в офіційних поєдинках. Кияни виграли дві дуелі, ще стільки ж завершилися нічиєю.

Динамо – Чукарічкі: Вітінью врятував матч, організувавши красивий камбек, провали капітана та помилки оборони

Стартовий склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук (к) – Антюх, Гармаш, Буяльський, Вітінью – Шкурін