Динамо – Левскі: онлайн-трансляція матчу – Луческу пробує нові атакувальні зв'язки і роль для Гармаша
Динамо та Левскі зустрічаються у черговому спарингу команди Луческу. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
Динамо продовжує багато забивати, але й пропускає достатньо – за останні 2 контрольні поєдинки проти не найсильніших команд аж 3 голи. Після розгрому болгарського лідера Лудогорця кияни вирішили позмагатися з іншим тамтешнім клубом. Левскі посідає лише 6 місце у внутрішньому чемпіонаті, переживаючи не найкращі часи. Іменитий як для Болгарії клуб не вражає і в товариських матчах. Жодної перемоги у 2022 році (3 нічиї та поразка). Звітні суперники 4 рази грали в офіційних поєдинках. Кияни виграли дві дуелі, ще стільки ж завершилися нічиєю.
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Стартовий склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук (к) – Антюх, Гармаш, Буяльський, Вітінью – Шкурін