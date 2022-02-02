Товарищеский матч

Динамо – Чукарички – 3:2

Голы: Шапаренко, 70, Буяльский, 72, Витиньо, 83 – Раконьяк, 16, Чолович, 17

Состав Динамо в первом тайме: Бойко – Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак – Шепелев, Бражко – Антюх, Гармаш, Де Пена – Кулач.

Состав Динамо во втором тайме: Бущан – Кендзера, Забарный, Боль, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Витиньо – Ванат.

Динамо начало турецкий сбор с разгрома Лудогорца, а во втором матче встретилось с третьей командой Сербии – Чукаричками. Со стартовым проколом произошла какая-то ошибка, ведь заявленного Буяльского на поле мы не увидели. На острие атаки вышел Кулач, а Гармаш опустился ниже. Денис играл везде, не был привязан к какой-либо позиции.

Динамо взяло мяч под контроль и неплохо разыгрывало. Понравился в центре поля Бражко, который раскидывал в стиле Жоржиньо. С его перевода на правый фланг началась острейшая атака киевлян в первом тайме. Тымчик отдал дальше, Кулач пяткой откинул под удар, но Гармаш пробил прямо в голкипера. Также отметим желание Кулача играть динамично, в касание.

Украинцы создали еще один момент: Антюх освободился от опеки и пробил издалека, но голкипер справился и с его ударом, и с добиванием Тымчика. А дальше был ужас. Активный впереди Тымчик провалился в обороне, позволив Савичу выполнить подачу. Раконьяк выиграл воздух у Сироты и открыл счет. Через минуту Гармаш не смог обработать мяч в центре поля и привез контратаку – 0:2.

Динамо предстало очень уязвимым к быстрым атакам. Каждая потеря или обрезка приводила к проблемам, не удавалось оперативно реагировать на ошибки. Что в центре, что на флангах при переходе от атаки к обороне возникали свободные зоны. Сербы же умело чередовали контрпрессинг и низкий блок. После потерь Чукарички пытались сразу отобрать мяч, а после неудачи садились в плотную защиту.

На второй тайм Мирча Луческу полностью сменил состав. В центр вышел Сидорчук, который сначала мощно пробил после углового, но затем несколько раз очень грубо ошибся, подарив мяч соперникам. Здесь за капитаном вынужден был подчищать Забарный, там Чукарички воспользовались провалом опорной зоны и создали супермомент – Раконьяк пробил в штангу. Ужасная игра Сергея.

В то же время стоит отметить, что с появлением на флангах Цыганкова и Витиньо киевляне интереснее заиграли в атаке. Виктор заработал пенальти – Шапаренко с 11-метровой отметки не забил, но успел на добивание (не факт, что мяч пересек линию ворот, однако арбитры зафиксировали гол). А Витиньо вырезал зрячую передачу на Буяльского, который шикарным ударом в касание сравнял счет!

У Витиньо был еще один момент, когда он качнул оппонента, но немного не попал в ближний угол. В конце встречи бразилец все же забил свой гол и вырвал победу для Динамо. Витиньо зацепился за дальний пас и аккуратно покатил под дальнюю штангу. Красота!

Динамо разгромило Лудогорец в матче с двумя пенальти и удалением – эффектный старт в Турции, но не без проблем