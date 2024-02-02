Динамо – Левски: стартовые составы и видеотрансляция контрольного матча
15:15 - Читати українською
Динамо проведет спарринг с болгарским Левски уже сегодня, 2 февраля 2024 года. Смотрите стартовые составы и трансляцию поединка в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Динамо – Левски начнется уже в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на YouTube-канале Динамо – трансляция ниже в этой новости. 30 января киевляне одержали свою первую победу на зимних сборах, разбив узбекский Пахтакор (5:1).
Стартовый состав Динамо: Нещерет – Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Рамадани – Караваев, Царенко, Бенито – Ванат.
Замены: Дячук, Малыш, Диалло, Пономаренко.
Динамо выиграло первый матч в 2024 году, 6 голов – шоу Ваната, Бражко и Бенито огорчило Шацких с пикантным привкусом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter