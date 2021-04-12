"Я озвучу свою версию, которая, думаю, близка к истине. Первые, на кого будут обращать внимание, – Цыганков и Миколенко. Это два молодых футболиста, которые на Евро поедут игроками основы. За них можно получить серьезные деньги. Если поступят предложения, то Динамо может их обработать. Если предложения удовлетворят Динамо, то Цыганков и Миколенко могут перейти в другие клубы. Но никто "демпинговать" не будет. Есть определенная цена на футболистов, и она будет выполнена клубами-покупателями.

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Вторая история – легионеры. Луческу, когда пришел в Динамо, сразу сказал, что легионеры должны быть на голову сильнее тех, кто есть в наличии. Вряд ли можно сказать, что нынешние легионеры Динамо сильнее конкурентов.

Если будут предложения по Родригесу, Де Пене, Кендзере, то я не уверен, что Динамо будет сильно за них держаться. То же самое с Вербичем. Это когорта футболистов, которые могут покинуть клуб в случае хороших предложений", – заявил Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

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