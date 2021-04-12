"Кадири прошел углубленный медосмотр в Германии (из-за травмы голеностопа – прим.), после чего восстанавливается по индивидуальной программе в Киеве.

Динамо не включило Кадири в заявку на вторую часть УПЛ

Изначально было понятно, что до конца чемпионата он уже не сыграет. А уже в межсезонье будем думать и решать, что с ним делать дальше", – рассказал Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, Кадири присоединился к "бело-синим" летом 2019-го и с тех пор провел лишь 16 матчей за основу Динамо (без результативных действий). Первую часть текущего сезона 25-летний ганец проводил в тульском Арсенале, после чего вернулся в Киев и не попал в заявку на второй круг УПЛ.

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