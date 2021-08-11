Команда Мирчи Луческу не оставляет своих игроков в беде и пытается поддерживать в любой ситуации.

Игроки киевлян на перенесенный матч 1-го тура УПЛ с Минаем вышли в футболках с изображением Дениса Попова, на которых была надпись: "Дэн, мы с тобой".

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Такая акция в поддержку 22-летнего защитника связана с серьезной травмой, которую футболист получил в матче 2-го тура против Вереса. После детального обследования у Попова диагностировали повреждение передней крестообразной связки колена, он был прооперирован. Примерный срок реабилитации – 6 месяцев.

Сам Денис в своем Instagram чуть ли не сразу тепло отреагировал на поддержку от одноклубников. "Спасибо, команда", – лаконично написал Попов.

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