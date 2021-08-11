Летний новичок Динамо Эрик Рамирес запомнит 11 августа, ведь в этот день он провел первый официальный матч в футболке киевлян.

Буяльский, Рамирес и Миколенко в поединке с Минаем / Facebook Динамо

22-летний форвард вышел со стартовых минут на противостояние с Минаем и уже в первом тайме оправдал доверие тренерского штаба.

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На 19-й минуте Эрик отдал результативный пас на Виталия Буяльского, который эффектно перебросил кипера закарпатцев. В добавленное арбитром к первому тайму время Рамирес записал в свой актив еще и гол – ассистировал Александр Караваев, а новичок только попал в почти пустые ворота.

Напомним, венесуэлец подписал с киевлянами контракт на 5 лет. В прошлом сезоне Эрик Рамирес провел 35 матчей в чемпионате Словакии, в которых отметился 17-ю голами и 8-ю ассистами.

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Видео ассиста Рамиреса:

Видео первого гола Эрика: