Команда Мірчі Луческу не залишає своїх гравців у біді та намагається підтримувати в будь-якій ситуації.

Гравці киян на перенесений матч 1-го туру УПЛ з Минаєм вийшли у футболках із зображенням Дениса Попова, на яких був напис: "Дене, ми з тобою".

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Така акція на підтримку 22-річного оборонця пов'язана із серйозною травмою, яку футболіст отримав у матчі 2-го туру проти Вереса. Після детального обстеження у Попова діагностували ушкодження передньої хрестоподібної зв'язки коліна, його було прооперовано. Приблизний термін реабілітації – 6 місяців.

Сам Денис у своєму Instagram чи не одразу тепло відреагував на підтримку від одноклубників. "Дякую, командо", – лаконічно написав Попов.

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