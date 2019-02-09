Динамо – Волеренга: перемога на завершення зборів, 6 гравців у лазареті та 2 найважчі питання

Динамо перемогло Волеренгу в заключному спарингу киян на зборах в іспанській Марбельї. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Волеренга – 2:1

Голи: Русин, 6, Кравченко, 39 – Фінне, 69

Динамо: Бущан – Кравченко, Алібеков, Шабанов, Сідклей – Сидорчук, Шепелєв (Че Че, 46) – Смирний, Гармаш, Андрієвський – Русин

Матч Динамо – Волеренга стартував о 14:00 за київським часом. Раніше на других іспанських зборах Динамо, яке готується до плей-офф Ліги Європи, зіграло внічию з шведським Естерсундом, розгромно перемогло софійський ЦСКА, поступилось американському Нью-Інгленд Революшн та розійшлось сухим миром з іншою шведською командою Мальме.

Динамо – Волеренга: пряма трансляція матчу

Динамо відкрило рахунок вже на 6-й хвилині. Сидорчук підхопив м'яч у центрі поля та миттєво вирізав між захисниками на Русина. Назарій спершу програв дуель воротарю, але першим зіграв на добиванні. Найкращий бомбардир обох іспанських зборів у складі киян – 4 голи забив 20-річний українець, на гол менше в Циганкова. Русин же міг ставати асистентом, коли віддавав під ліву ногу Смирному, який вийшов на правий фланг атаки. Однак обвідний удар останнього без проблем потягнув воротар.

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На 29-й хвилині Сідклей розібрався з кількома суперниками в силовій боротьбі, віддав на Гармаша, але Денис не влучив у дальній кут. Бущан помилився під пресингом, епізод завершився штрафним, після якого норвежці приклались здалеку – Георгій перевів на кутовий. А ось Динамо свій стандарт реалізувало. На 39-й Микита Кравченко перекинув стінку і залишив воротаря майже безпорадним. Четвертий гравець Динамо забиває прямим ударом зі штрафного на зборах! Причому лише Циганков відзначився з тих, кого награють в основі. Це один з найбільших плюсів цього тренувального періоду.

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Поки команда Хацкевича не показувала особливої гостроти, норвежці ледь не повернулись у гру. Бущан не дав себе пробити після потужного удару з другого поверху, а Сідклей першим зорієнтувався на добиванні. Сонливий перебіг гри у другому таймі перервав Фінне. Алібеков дозволив супернику закрутити собі голову і пробити без перешкод. Ахмед міг виправитись на стандарті. Андрієвський ідеально знайшов його пасом з кутового, але удару з льоту не вистачило влучності. Джокер Волеренги Ібрахім пробивав у протихід Бущану – ефектний сейв голкіпера киян, змушеного вступати у гру і ще раз після подачі з кута поля. Насамкінец Гармаш міг поставити крапку, але захисник вибив з порожніх воріт.

Перемога за 5 днів до першого матчу 1/16 Ліги Європи проти Олімпіакоса – резервісти Динамо демонструють результативнішу гру за основу, додаючи кілька варіантів для маневрів головному тренерові.

Лазарет не порожніє, найбільш кризове питання в захисті

Вітор Буено і Тамаш Кадар досі в лазареті через мікропошкодження, Владислав Супряга не може отримувати повноцінні навантаження через проблеми з коліном. Від серйозних пошкоджень продовжують відновлюватись Бєсєдін, Піваріч та Дуелунд. Відтак у лазареті основної команди по 2 польові гравці кожної з ліній. З них лиш Кадар є солідною втратою, позаяк залишається залізним гравцем основи. Його готовність – це перше важке питання.

Коментатор Вадим Власенко запевнив, що пошкодження угорця незначне. Хай так і буде, адже Тамаш – один з тих нечисленних динамівських центрбеків, які вміють починати і підтримувати атаки. Номінальний опорник Алібеков показав, що також може виконувати ці функції, однак оголив свою вразливість у грі один в один у своєму штрафному. Як суто захисникові Ахмеду є ще над чим працювати, а ще технічніші гравці Олімпіакоса здатні створити значно більше проблем, ніж Волеренга, яка тільки втягується у міжсезоння.

Русин забив на 4 більше за Соля, але панікувати рано

Найкращим бомбардиром іспанських зборів став юний форвард, а зовсім не розрекламований феєріями в Нідерландах та особисто Хацкевичем вихованець Реала. Фанати Динамо вже б'ють на сполох, але всі ці спаринги часто мають мало спільного з подальшою реальністю. Хтось багато забиває в товарняках, а потім мовчить, а хтось навпаки. Русин за свій шанс чіпляється, проте не хочеться перехвалити. Та й Назарій, як і відсотків 85 складу, який вийшов на Волеренгу, все ще залишається гравцем другого вибору.

Фран Соль не забив ще жодного гола, але, як обмовився його батько, він все ще чекає, аби забити у дебютному матчі за Динамо – саме з Ліги Європи почнемо вимагати і строго судити іспанського новачка, адже тоді починається офіційна справжня історія. Психологічно це важко – раз за разом не влучати у ворота. Однак, можливо, весь нефарт просто залишиться в Марбельї, а Соля прорве вже у Греції. Утім неприємне питання №2 залишається. Старі проблеми з результативністю, принаймні на зборах, вирішити не вийшло. І річ не лише у форвардах, а й у взаємодії та креативі середньої лінії.

Бущан, Сидорчук і Кравченко позитивно здивували

Воротар Динамо здійснив кілька вражаючих сейвів. Бущан є гарним конкурентом для Бойка, хоча з виводом м'яча все ще відчутні проблеми. Давно не бачили такого налаштованого Сидорчука, якому вдавалась гра на атака. Гольовий пас від капітана для Русина? Таких цукерочок та побільше б. Сергій знову чудово відреагував на не дуже вдалу свою гру в матчі проти Нью-Інгленд Революшн. Кравченко не тільки показав потенціал динамівської молоді на правому фланзі захисту, а то про конкурентів Кендзьори останнім часом мало було чути. Микита ще й штрафний реалізував – єдиний, який Динамо на цих зборах реалізувало правою ногою.