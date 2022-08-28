Динамо и СК Днепр-1 пропускали 1-й тур УПЛ, находясь за границей и пытаясь прорваться в Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно. В случае с киевлянами чуда не произошло – Бенфика переехала вице-чемпиона Украины в ответном матче (21:3 по ударам, 10:0 в створ, 3:0 по голам). Было очень больно, но надеяться на успех в этом противостоянии было наивно. Даже с учетом вяловатого футбола португальцев в первой игре.

Несмотря на это, болельщики должны быть удовлетворены путём "бело-синих" в еврокубках. Да, придется играть только в Лиге Европы, однако на фоне команд подобного уровня Динамо выглядело очень перспективно. Победы над Фенером и Штурмом, несмотря на кучу проблем с кадрами и игровым тонусом, были заслуженными – киевляне выдерживали высокую интенсивность единоборств, разбивали агрессивный прессинг, умело пользовались тактическими уязвимостями соперника и реализовали множество моментов.

Особенно в глаза бросается качество работы с мячом. Даже в противостоянии с Бенфикой подопечные Мирчи Луческу неплохо оборонялись через владения, манипулируя давлением лиссабонцев и выходя в атаку через открывания между линиями. Не хватало только правильного использования пространства, но эпизодически Динамо производило хорошие отрезки. В матчах же против Фенербахче и Штурма именно преимущество в работе на мяче стало причиной успеха "бело-синих".

Из явных минусов вице-чемпиона стоит отметить работу в обороне – киевляне слишком часто привозили еще на сборах, а в квалификации ошибки просто ужасали. Отчасти их можно списать на защитников, но главными причинами ляпов являются командная нервозность, угловатость и плохое чтение эпизодов наперёд. "Бело-синие" позволяют себе выключаться в микроэпизодах, не замечая катастрофического расположения на поле.

Кроме того, Динамо очень не хватает нормального вингера на левом фланге. Мирча Луческу имеет здесь две крайности – Шепелев дает контроль мячу, но в основном пасует исключительно на ближнего и совсем не атакует глубину, а Ванат создан исключительно для игры под заброс на ход. В обоих случаях фулбека бросают на растерзание, ведь навыков в обороне нет. СК Днепр-1 по силам наказать гранда за эту уязвимость.

О сегодняшнем сопернике киевлян пока не так много информации. Александр Кучер работает с командой всего месяц, а первый официальный поединок СК Днепр-1 провел всего неделю назад – "желто-черные" проиграли АЕКу из Ларнаки в квалификации в ЛЕ. Ответный матч вообще завершился разгромом. На этом фоне сразу же вспоминают невнятные спарринги на сборах (днепровцы не победили ни одного оппонента из высших дивизионов).

На самом же деле не все так плохо. Противостояние с АЕК показало, что новый футбол "спортклубовцев" находится на начальной стадии своего развития – тренерский штаб подстраивается под состав, делает первые выводы, вносит коррективы, но пока видит лишь контуры желаемой игры. К достоинствам СК Днепра-1 в матчах с киприотами можно отнести высокий темп игры, желание работать в агрессивной манере с короткими комбинацами, перспективные обыгрыши на флангах и регулярное создание хороших моментов (в том числе из пределов штрафной).

Всей этой красоте, однако, критически не хватает сбалансированности. Пока продолжаются поиски оптимальных позиций и дистанций на поле (особенно они прослеживают по работе Пихалёнка и Довбыка). Также не хватает хорошего разрушителя в центре поля. В общем, СК Днепр-1 при колоссальном статистическом преимуществе над АЕКом не смог навязать свой темп и свой сценарий игры – "спортклубовцы" перспективны, но очень удобны для соперников.

Как и в случае с Динамо, главной уязвимостью команды есть оборона. Днепровцы постоянно пропускали на сборах, киприоты порвали ее в куски. Подопечные Александра Кучера должны были готовиться только к рывкам вингеров и стандартам, но все 5 голов пропустили именно после этих ситуаций – и в целом защитники оставляли кучу пространства и времени у собственных ворот. Кроме того, СК Днепр-1 стабильно проигрывает все подборы.

Проблема усугубляется ужасающей работой голкипера. Евгений Красников нахваливает Валефа, но именно он привез второй гол в первом матче с АЕКом, а в ответном матче Макс не выполнил ни одного сейва. А ошибок было гораздо больше. Это очень тревожит, ведь с качеством ударов у динамовцев проблем нет.

Кадровая ситуация

Динамо точно не поможет травмированный Супряга. Кроме того, существуют вопросы по форме Попова и Цыганкова – оба пропускали матч с Бенфикой из-за повреждений. Пока неясно, успели ли они восстановиться.

В лазарете СК Днепра-1 залечивают повреждения Лучкевич и Горбунов, а Пурита из-за тяжелой травмы вообще выпал на длительный срок. Кроме того, на Кипре не смог сыграть Адамюк. Ситуация настолько ужасная, что на скамейке "спортклубовцев" в ответном матче с АЕКом было всего 5 полевых футболистов.

Дисквалифицированных в составе обеих команд нет, что и логично.

Ориентировочные составы на матч Динамо – СК Днепр-1

Динамо: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Шапелев – Беседин

СК Днепр-1: Валеф – Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло – Бабенко, Пихаленок – Назаренко, Громов, Бланко – Довбык

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

СК Днепр-1 в ответном матче с АЕК проявил способность делать выводы из ошибок, исправляя хотя бы что-то. В частности, "спортклубовцы" ощутимо уменьшили количество единоборств, улучшили их эффективность, попытались играть быстрее и интенсивнее, а также отказались от частых лонгболов. Ходы Александра Кучера выглядели рациональными, однако на практике все вылилось в еще большее количество привозов в обороне, усилив разбалансированность и уменьшив количество врываний в штрафную.

Это яркий маркер сырости команды. СК "Днепр-1" эпизодически может демонстрировать хороший футбол, но пока даже примитивный АЕК устраивает им разгромы. Динамо уже сейчас готово прибивать любого соперника по группе в Лиге Европы, поэтому фаворит очевиден.

Тягаться с киевлянами сейчас будет тяжело даже Шахтеру. Если киевляне сами не создадут интригу, все завершится уверенной победой бело-синих.