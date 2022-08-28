Динамо та СК Дніпро-1 пропускали 1-й тур УПЛ, перебуваючи за кордоном і намагаючись прорватись у Лігу чемпіонів та Лігу Європи відповідно. У випадку з киянами дива не сталося – Бенфіка переїхала віце-чемпіона України в матчі-відповіді (21:3 за ударами, 10:0 в площину, 3:0 за голами). Було дуже боляче, але сподіватись на успіх в цьому протистоянні було наївно. Навіть з урахуванням вайлуватого футболу португальців у першій грі.

Забарний близький до трансферу в АПЛ – лондонський клуб зробив офіційну пропозицію Динамо

Попри це, вболівальники мають бути задоволені шляхом "біло-синіх" у єврокубках. Так, доведеться грати лише в Лізі Європи, однак на тлі команд подібного рівня Динамо виглядало дуже перспективно. Перемоги над Фенером і Штурмом, попри купу проблем з кадрами та ігровим тонусом, були заслуженими – кияни витримували високу інтенсивність єдиноборств, розбивали агресивний пресинг, вміло користувались тактичними вразливостями суперника й реалізували лічену кількість моментів.

Особливо в очі впадає якість роботи з м'ячем. Навіть у протистоянні з Бенфікою підопічні Мірчі Луческу непогано оборонялися через володіння, маніпулюючи тиском лісабонців і виходячи в атаку через відкривання між лініями. Не вистачало тільки правильного використання простору, але епізодично Динамо проводило хороші відрізки. У матчах же проти Фенербахче й Штурма саме перевага в роботі на м'ячі стала причиною успіху "біло-синіх".

З явних мінусів віце-чемпіона варто відзначити роботу в обороні – кияни занадто часто привозили ще на зборах, а в кваліфікації помилки просто таки жахали. Частково їх можна списати на захисників, але головними причинами ляпів є командна нервозність, вайлуватість і погане читання епізодів наперед. "Біло-сині" дозволяють собі вимикатись у мікро-епізодах, не помічаючи катастрофічного розташування на полі.

Крім того, Динамо дуже не вистачає нормального вінгера на лівому фланзі. Мірча Луческу має тут дві крайності – Шепелєв дає контроль м'яча, але здебільшого пасує виключно на ближнього й зовсім не атакує глибину, а Ванат створений виключно для гри під закидання на хід. В обох випадках фулбека кидають на розтерзання, адже навичок в обороні немає. СК Дніпро-1 до снаги покарати гранда за цю вразливість.

Про сьогоднішнього суперника киян наразі не так багато інформації. Олександр Кучер працює з командою всього місяць, а перший офіційний поєдинок СК Дніпро-1 провів всього тиждень тому – "жовто-чорні" програли АЕКу з Ларнаки у кваліфікації до ЛЄ. Матч-відповідь взагалі завершився розгромом. На цьому тлі одразу ж пригадують невиразні спаринги на зборах (дніпровці не перемогли жодного опонента з вищих дивізіонів).

Насправді ж, не все так погано. Протистояння з АЕКом показало, що новий футбол "спортклубівців" перебуває на початковій стадії свого розвитку – тренерський штаб підлаштовується під склад, робить перші висновки, вносить корективи, але поки що бачить лише контури від бажаної гри. До чеснот СК Дніпра-1 в матчах з кіпріотами можна віднести високий темп гри, бажання працювати в агресивній манері з короткими комбінаціями, перспективні обіграші на флангах та регулярне створення хороших моментів (зокрема, і з меж штрафного).

Усій цій красі, однак, критично бракує збалансованості. Поки що тривають пошуки оптимальних позицій і дистанцій на полі (особливо вони простежують по роботі Піхальонка й Довбика). Також не вистачає хорошого руйнівника в центрі поля. Загалом, СК Дніпро-1 при колосальній статистичній перевазі над АЕКом не зміг нав'язати свій темп і свій сценарій гри – "спортклубівці" перспективні, але дуже зручні для суперників.

Як і у випадку з Динамо, головною вразливістю команди є оборона. Дніпровці постійно пропускали на зборах, кіпріоти порвали її на шматки. Підопічні Олександра Кучера мали готуватись тільки до ривків вінгерів і стандартів, але всі 5 голів пропустили саме після цих ситуацій – та і в цілому захисники залишали купу простору й часу біля власних воріт. Крім того, СК Дніпро-1 стабільно програє усі підбирання.

Проблема посилюється жахливою роботою голкіпера. Євген Красніков нахвалює Валефа, але саме він привіз другий гол у першому матчі з АЕКом, а в матчі-відповіді Макс не виконав жодного сейву. А помилок було значно більше. Це неабияк тривожить, адже з якістю ударів у динамівців проблем немає.

Кадрова ситуація

Динамо точно не допоможе травмований Супряга. Крім того, існують питання щодо форми Попова й Циганкова – обидва пропускали матч з Бенфікою через пошкодження. Поки що неясно, чи встигли вони відновитись.

В лазареті СК Дніпра-1 заліковують пошкодження Лучкевич і Горбунов, а Пуріта через важку травму взагалі випав на тривалий термін. Крім того, на Кіпрі не зміг зіграти Адамюк. Ситуація настільки жахлива, що на лавці "спортклубівців" у матчі-відповіді з АЕКом було всього 5 польових футболістів.

Дискваліфікованих у складі обох команд немає, що і логічно.

Орієнтовні склади на матч Динамо – СК Дніпро-1

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Шапелєв – Бєсєдін

СК Дніпро-1: Валеф – Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло – Бабенко, Піхальонок – Назаренко, Громов, Бланко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

СК Дніпро-1 у матчі-відповіді з АЕКом проявив здатність робити висновки з помилок, виправляючи хоча б щось. Зокрема, "спортклубівці" відчутно зменшили кількість єдиноборств, покращили їхню ефективність, спробували грати швидше й інтенсивніше, а також відмовились від частих лонгболів. Ходи Олександра Кучера виглядали раціональними, однак на практиці все вилилось у ще більшу кількість привозів у обороні, посиливши розбалансованість та зменшивши кількість вривань у штрафний.

Це – яскравий маркер сирості команди. СК Дніпро-1 епізодично може демонструвати хороший футбол, але поки що навіть примітивний АЕК влаштовує їм розгроми. Динамо ж вже зараз готове прибивати будь-якого суперника по групі в Лізі Європи, тож фаворит очевидний.

Тягатися з киянами зараз буде важко навіть Шахтарю. Якщо кияни самі не створять інтригу, все завершиться впевненою перемогою "біло-синіх".

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втратила ще дві позиції – Динамо і СК Дніпро-1 буде важко реабілітуватися