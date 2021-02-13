Динамо переграло Олімпік в рамках 14 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Олімпік на "Футбол 24".

Динамо більше контролювало гру в першому таймі, проте Олімпік несподівано вийшов вперед – Нкенг продовжив на Альваренгу в штрафному, а той точно пробив у дальній кут. Однак, ще до перерви Динамо відігралось – після удару зі штрафного Циганкова Бєсєдін головою в падінні добив м'яч у ворота.

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У другому таймі Динамо намагалось вийти вперед, проте вдалось це, коли Нкенг отримав другу жовту. Майже одразу кияни розіграли непогану комбінацію, а Буяльський класно пробив з лету. Перед завісою зустрічі другу жовту побачив Лебеденко, а Динамо знову забило зі штрафного – і знову Бєсєдін підстеріг рикошет.

Таким чином, Динамо набрало 33 очки та відірвалось від Шахтаря, Олімпік з 17 пунктами залишився сьомим.