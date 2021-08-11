Пока все ожидали чемпионства Шахтера с его легионерами и блэк-джеком, Динамо провело два сверхмощных матча на старте УПЛ, уничтожив Верес и уверенно переиграв Зарю в Запорожье. Эти победы позволили догнать дончан в таблице – а у "бело-синих" ещё и матч в запасе есть. В каждом из поединков динамовцы продемонстрировали отдельные недостатки вроде слабого продвижения мяча от центрбеков или периодической расконцентрации, но в целом футбол подопечных Мирчи Луческу выглядел крайне убедительно.

Динамо сохранило "изюминку" с затяжными розыгрышами атак и обороной через стерильное владение, демонстрируя чемпионскую эффективность перемещений, высокий темп передач и мощные цифры по работе в заключительной части позиционного наступления. В двух поединках подряд киевляне шикарно стартовали, отгрузив 2 гола Вересу до 7-й минуты и забив Заре на 17-й – иронично, что при этом "бело-синие" вообще не форсируют события, предпочитая общий контроль игры вместо интенсивной работы на обострение .

Вместе с тем, Мирча Луческу продолжает нагружать своих подопечных спаррингами против сильных команд. В частности, перед Зарей киевляне расписали ничью с Фенербахче в Стамбуле, а в субботу динамовцы проведут товарняк против Интера. В этих поединках Динамо отрабатывает сценарии под топовые матчи и экспериментирует с тактическими задачами, при этом набирая игровой тонус. Словом, "бело-синие" подходят к защите чемпионства, развивая свою игру комплексно – и в этом комплексе критически важное значение прямо сейчас имеет поединок с Минаем. Победа выведет динамовцев на вершину турнирной таблицы и обеспечит отрыв в три очка от Шахтера.

При таком раскладе закарпатцам можно только посочувствовать. Команда Василия Кобина уже во втором матче в сезоне попала под танк – шансы на успех "лис" в сегодняшней встрече минимальны. Проблема даже не в разнице в классе, а в том, как минайцы входили в новый розыгрыш УПЛ – их в последний момент заявили в элиту вместо Олимпика, хотя на контракте в клубе осталось лишь 6 футболистов. Всего за три недели Минай набрал 18 новичков, причем значительная их часть прибыла за несколько дней до поединка с Александрией.

Сегодня "лисы" должны надеяться на чудо. Нечто похожее произошло неделю назад – собранная на скорую руку команда Василия Кобина неожиданно победила Александрию, причем закарпатцы лучше работали с мячом и убедительнее выглядели в единоборствах. Да-да, они прибили коллектив, который в новом сезоне УПЛ снял скальп с Зари и Шахтера на выезде – а затем в товарищеской встрече Минай ещё и венгерскую Кишварда переиграл. Уже хотя бы из-за этих фактов Динамо не имеет права относиться к матчу против закарпатцев, как к набору легких трёх очков перед вечерним просмотром ЛЧ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Супряга (под вопросом), Попов, Бурда, Вербич, Каргбо

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Минай

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Андриевский, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Родригес – Кулач

Минай: Кучер – Кныш, Горин, Векляк, Лиховидько, Багайоко – Петрусенко, Кулиев, Хахлев – Белоног, Селезнёв

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Минай, конечно, удивил на старте, но ни тактически, ни стилистически команда за год не изменилась. Между тем, в прошлом сезоне Динамо дважды победило "лис" с суммарным счётом 7:0, да и вообще меньше двух голов киевляне в ворота закарпатцев никогда не забивали. Сегодня же коллектив Василия Кобина страдает от отсутствия сыгранности и дикого дисбаланса.

Действующий чемпион стартовал в чемпионате очень мощно, переехав лидера Первой лиги и бронзового призёра УПЛ, даже особо не напрягаясь. Очевидно, что в такой инфернальной форме динамовцы легко победят и Минай. Тем более, что победа оформит выход на первую позицию с отрывом от Шахтера в три очка.