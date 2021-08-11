Поки всі очікували чемпіонства Шахтаря з його легіонерами та блек-джеком, Динамо провело два надпотужних матчі на старті УПЛ, знищивши Верес і впевнено перегравши Зорю у Запоріжжі. Ці звитяги дозволили наздогнати донеччан у таблиці – а у "біло-синіх" ще й матч в запасі є. В кожному з поєдинків динамівці виявили окремі недоліки на кшталт слабкого просування м'яча від центрбеків чи періодичної розконцентрації, але загалом футбол підопічних Мірчі Луческу виглядав вкрай переконливо.

Динамо зберегло "родзинку" із затяжними розіграшами атак та обороною через стерильне володіння, демонструючи при цьому чемпіонську ефективність переміщень, високий темп передач та потужні цифри по роботі в завершальній частині позиційного наступу. В двох поєдинках поспіль кияни шикарно стартували, відвантаживши 2 голи Вересу до 7-ї хвилини й забивши Зорі на 17-й – іронічно, що при цьому "біло-сині" взагалі не форсують події, надаючи перевагу загальному контролю гри замість інтенсивної роботи на загострення.

Разом з тим, Мірча Луческу продовжує навантажувати своїх підопічних спарингами проти сильних команд. Зокрема, перед Зорею кияни розписали нічию з Фенербахче у Стамбулі, а в суботу динамівці проведуть товарняк проти Інтера. В цих поєдинках Динамо відпрацьовує сценарії під топові матчі й експериментує з тактичними завданнями, заодно набираючи ігровий тонус. Словом, "біло-сині" підходять до захисту чемпіонства, розвиваючи свою гру комплексно – і в цьому комплексі критично важливе значення прямо зараз має поєдинок з Минаєм. Перемога виведе динамівців на вершину турнірної таблиці й забезпечить відрив у три очки від Шахтаря.

За такого розкладу закарпатцям можна лишень поспівчувати. Команда Василя Кобіна вже у другому матчі в сезоні потрапила під танк – шанси на успіх "лисів" в сьогоднішній зустрічі мінімальні. Проблема навіть не у різниці в класі, а в тому, як минайці входили в новий розіграш УПЛ – їх в саму останню мить заявили в еліту замість Олімпіка, хоча на контракті в клубі залишилось лишень 6 футболістів. Всього за три тижні Минай набрав 18 новачків, причому значна їхня частина прибула за кілька днів до поєдинку з Олександрією.

Сьогодні "лиси" повинні сподіватись на диво. Щось схоже сталося тиждень тому – нашвидкуруч зібрана команда Василя Кобіна несподівано перемогла Олександрію, причому закарпатці краще працювали з м'ячем і переконливіше виглядали в єдиноборствах. Так-так, вони прибили колектив, який у новому сезоні зняв скальп із Зорі та Шахтаря на виїзді – а потім у товариській зустрічі Минай ще й угорську Кишварду переграв. Вже хоча б через ці факті Динамо не має права ставитись до матчу проти закарпатців, як до набору легких трьох очок перед вечірнім переглядом ЛЧ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Супряга (під питанням), Попов, Бурда, Вербіч, Каргбо

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Минай

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко – Андрієвський, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Родрігес – Кулач

Минай: Кучер – Книш, Горін, Векляк, Лиховидько, Багайоко – Петрусенко, Кулієв, Хахльов – Білоног, Селезньов

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Минай, звісно, здивував на старті сезону, але ні тактично, ні стилістично команда за рік не змінилася. Між тим, у попередньому сезоні Динамо двічі перемогло "лисів" із сумарним рахунком 7:0, та і загалом менше двох голів кияни у ворота закарпатців ще ніколи не забивали. Сьогодні ж колектив Василя Кобіна потерпає від відсутності зіграності та дикого дисбалансу.

Чинний чемпіон стартував у чемпіонаті надзвичайно потужно, переїхавши лідера Першої ліги та бронзового призера УПЛ, навіть особливо не напружуючись. Очевидно, що в такій інфернальній формі динамівці легко переможуть і Минай. Тим паче, що звитяга оформить вихід на першу позицію з відривом від Шахтаря у три очки.