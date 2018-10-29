Динамо – Львов: киевляне вышли в футболках в поддержку Ярмоленко – фанаты тоже не остались в стороне

Игроки Динамо вышли на матч 13 тура УПЛ в футболках с изображением Андрея Ярмоленко.

Киевляне перед матчем 13 тура УПЛ против ФК Львов одели футболки, где изображен Андрей Ярмоленко и расположена надпись "Ярмола, мы с тобой".

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Также поддержали экс-капитана Динамо и фанаты "бело-синих", которые вывесили баннер, на котором было написано "Динамомашину не сломать, Ярмола, ждем на поле".

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Напомним, Ярмоленко получил травму в матче 9 тура АПЛ против Тоттенхэма. Украинец порвал ахиллово сухожилие и выбыл на 6 месяцев.

Фото: Динамоманія