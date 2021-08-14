Киевское Динамо проводит очередной спарринг перед стартом в Лиге чемпионов. Соперник – миланский Интер, действующий чемпион Италии. Составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо Киев – Интер Милан стартует в 19:30 на арене U-Power Stadium в Монце. Киевляне отправились на Апеннины без главного тренера Мирчи Луческу, а также одного из основных исполнителей – Виталия Миколенко. Всего же в обойме тренерского штаба Динамо на сегодняшний спарринг 25 игроков.

Интер, в свою очередь, готовится к старту нового сезона Серии А. В следующую субботу, 21 августа, действующие чемпионы будут принимать Дженоа. Сегодня, как предупреждали итальянские СМИ, мы не увидим в игре двух звезд атаки "нерадзурри" – Лаутаро Мартинеса и Алексиса Санчеса.

Стартовые составы

Динамо: Бущан, Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Леднев, Жерсон, Цыганков, Рамирес

Интер: Ханданович, де Врей, Шкриняр, Бастони, Дармиан, Перишич, Брозович, Барелла, Сенси, Чалханоглу, Джеко

Динамо Киев – Интер Милан: прямая онлайн-видеотрансляция матча 14 августа 2021