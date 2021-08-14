Київське Динамо проводить черговий спаринг перед стартом у Лізі чемпіонів. Суперник – міланський Інтер, чинний чемпіон Італії. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо Київ – Інтер Мілан стартує о 19:30 на арені U-Power Stadium у Монці. Кияни вирушили на Апенніни без головного тренера Мірчі Луческу, а також одного з основних виконавців – Віталія Миколенка. Загалом же в обоймі тренерського штабу Динамо на сьогоднішній спаринг – 25 гравців.

Інтер, своєю чергою, готується до старту нового сезону Серії А. Наступної суботи, 21 серпня, чинні чемпіони прийматимуть Дженоа. Сьогодні, як попереджали італійські ЗМІ, ми не побачимо у грі двох зірок атаки "нерадзуррі" – Лаутаро Мартінеса та Алексіса Санчеса.

Стартові склади

Динамо: Бущан, Караваєв, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Лєднєв, Жерсон, Циганков, Рамірес

Інтер: Хандановіч, Де Врей, Шкріняр, Бастоні, Дарміан, Перішіч, Брозовіч, Барелла, Сенсі, Чалханоглу, Джеко

Динамо Київ – Інтер Мілан: пряма онлайн-відеотрансляція матчу 14 08 2021