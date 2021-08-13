Чемпионы Украины уже вылетели в Милан, где 14 августа сыграют контрольный поединок против сильнейшей команды Италии.

Тренерский штаб "бело-синих" взял на игру 25 футболистов. Среди них есть летние новички – Денис Антюх, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Владислав Кулач. А вот Мирча Луческу снова не полетел с командой. Как и в предыдущем спарринге с Фенербахче, тренер остался в Киеве и будет находиться на связи со своим помощниками, информирует официальный сайт Динамо.

Также не полетел с командой Виталий Миколенко. Причины его отсутствия не указываются. Зато в списке присутствуют Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена и Жерсон Родригес.

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Список игроков Динамо на матч против Интера:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзёра.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Жерсон Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Де Пена, Вербич, Караваев, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.

Матч Динамо – Интер состоится 14 августа, начало – в 19:30 по Киеву. Встреча будет сыграна в Монце, неподалеку от Милана. Сразу после игры киевляне вернутся в Украину.

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