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Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция матча – Михайличенко определился с основой на УПЛ

16:02 755 Читати українською
Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция матча – Михайличенко определился с основой на УПЛ
Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция матча 15 февраля 2020

Динамо Киев завершает подготовку к возобновлению УПЛ спаррингом с Динамо Тбилиси. Онлайн-трансляцию контрольного матча смотрите на "Футбол 24".

 

Динамо потерпело болезненное поражение от Тобола, но сегодня выходит совсем другой состав – Михайличенко должен наигрывать основу под близкий матч с Ворсклой в чемпионате Украины (уже через неделю). Напомним, за 11 предыдущих спаррингов киевляне 7 раз побеждали (5 крупно), по 2 поединка завершали поражениями и ничьими. Одноименный тбилисский клуб уступал полякам, болгарам, боснийцам и румынам, подписал мировую с сербами и обыграл лишь Александрию в предыдущей встрече.

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Динамо Киев – Динамо Тбилиси: смотрите матч онлайн – трансляция 15 февраля 2020

Как отмечал Алексей Михайличенко, в этом контрольном матче тренерский штаб будет наигрывать стартовый состав на Ворсклу. Пока что все еще без Цыганкова, зато возвращается Буяльский, а Бущан, похоже, выигрывает конкуренцию у Бойко.

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Буяльский, Дуэлунд, Вербич – Русин

Запасные: Бойко, Кучерук, Караваев, Пиварич, Кадири, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Соль

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