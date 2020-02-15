Динамо Київ – Динамо Тбілісі: онлайн-трансляція матчу – Михайличенко визначився з основою на УПЛ

Динамо Київ завершує підготовку до відновлення УПЛ спарингом з Динамо Тбілісі. Онлайн-трансляцію контрольного матчу дивіться на "Футбол 24".

Динамо зазнало болючої поразки від Тобола, але сьогодні виходить зовсім інший склад – Михайличенко повинен награвати основу під близький матч з Ворсклою в чемпіонаті України (уже за тиждень). Нагадаємо, за 11 попередніх спарингів кияни 7 разів перемагали (5 розгромно), по 2 поєдинки завершували поразками і нічиїми. Однойменний тбіліський клуб поступався полякам, болгарам, боснійцям і румунам, підписав мирову з сербами та обіграв лише Олександрію в попередній зустрічі.

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Як відзначав Олексій Михайличенко, у цьому контрольному матчі тренерський штаб награватиме стартовий склад на Ворсклу. Наразі все ще без Циганкова, зате повертається Буяльський, а Бущан, схоже, виграє конкуренцію в Бойка.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Буяльський, Дуелунд, Вербіч – Русин

Запасні: Бойко, Кучерук, Караваєв, Піваріч, Кадірі, Андрієвський, Шапаренко, Де Пена, Соль