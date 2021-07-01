Динамо Киев проводит первый контрольный поединок на сборах в Швейцарии. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпион Украины начинает подготовку к новому сезону контрольным поединком против второй команды швейцарской Суперлиги 2020/21. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Базель, стартовал в 20:00 по Киеву. Поединок киевлян против 20-кратного чемпиона Швейцарии можно смотреть онлайн в Youtube-канале "бело-синих", а также в этой новости на "Футбол 24".

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Напомним, в распоряжении Мирчи Луческу на первом сборе находятся игроки, которые не задействованы в составе своих национальных команд на Евро-2020. Также наставник Динамо взял ряд футболистов, которые провели прошлый сезон в других клубах на правах аренды. Кроме того, в лагере чемпиона Украины находятся потенциальные новички – Владислав Кулач, Денис Антюх и Андрей Коробенко.

Это третья встреча в истории противостояния Динамо с Базелем. Во время зимних сборов сезона 2012/13 киевляне победили со счетом 1:0 (гол в активе Нико Кранчара), а через два года уступили 2:3 (за Динамо забивали Вида и Теодорчик).

Составы на матч Динамо Киев – Базель:

Динамо: Бойко – Скорко, Сирота, Бражко, Дубинчак – Андриевский, Шепелев, Буяльский – Антюх, Де Пена, Супряга.

Базель: Линднер – Лопес, Фрай, Кардосо, Петретта – Касами, Кинтилья – Жегрова, Паласиос, Штокер – Кабрал.

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