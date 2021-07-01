Динамо Київ проводить перший контрольний поєдинок на зборах у Швейцарії. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіон України розпочинає підготовку до нового сезону контрольним поєдинком проти другої команди швейцарської Суперліги 2020/21. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Базель, стартував о 20:00 за Києвом. Поєдинок киян проти 20-разового чемпіона Швейцарії можна дивитись онлайн в Youtube-каналі "біло-синіх", а також у цій новині на "Футбол 24".

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Нагадаємо, у розпорядженні Мірчі Луческу на першому зборі перебувають гравці, які не задіяні у складі своїх національних команд на Євро-2020. Також наставник Динамо взяв низку футболістів, які провели минулий сезон в інших клубах на правах оренди. Крім того, в таборі чемпіона України перебувають потенційні новачки – Владислав Кулач, Денис Антюх та Андрій Коробенко.

Це третя зустріч в історії протистоянь Динамо з Базелем. Під час зимових зборів сезону 2012/13 кияни перемогли з рахунком 1:0 (гол в активі Ніко Кранчара), а через два роки поступилися 2:3 (за Динамо забивали Віда і Теодорчик).

Стартові склади на матч Динамо Київ – Базель:

Динамо: Бойко – Скорко, Сирота, Бражко, Дубінчак – Андрієвський, Шепелєв, Буяльський – Антюх, Де Пена, Супряга.

Базель: Лінднер – Лопес, Фрай, Кардосо, Петретта – Касамі, Кінтілья – Жегрова, Паласіос, Штокер – Кабрал.

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Динамо Київ – Базель: онлайн-відеотрансляція матчу 01 07 2021