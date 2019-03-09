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Че Че элегантным ударом забил за дубль Динамо – Хацкевичу на заметку

14:34 46 Читати українською
Че Че элегантным ударом забил за дубль Динамо – Хацкевичу на заметку
Че Че / 1927.kiev.ua

Полузащитник киевского Динамо Че Че отличился красивым забитым мячом в турнире дублеров.

Бразилец отметился голом в матче против Арсенала-Киев U-21.

Че Че и Буэно вышли в старте Динамо U-21 в турнире дублеров

На 20-й минуте поединка Че Че классно сыграл на подборе после подачи углового и с лета правой положил мяч в девятку ворот "канониров". Забитый мяч 26-летнего хавбека стал вторым в матче. Сперва счет открыл его одноклубник Булеца.

К слову, Че Че, как и его соотечественник Витор Буэно, после зимнего перерыва не пользуется доверием главного тренера "бело-синих" Александра Хацкевича. Обоих игроков белорус фактически отправил в дубль.

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