Динамо – Арсенал-Київ: анонс матчу УПЛ

Динамо приймає Арсенал-Київ в рамках 21-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Динамо – Арсенал-Київ

10 березня, 17:00, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Євген Арановський (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Перед матчем проти Челсі Олександр Хацкевич пожартував, що у Динамо буде англійський тиждень, адже на вихідних потрібно грати проти Арсенала. Єврокубкова частина цього тижня провалена, тож потрібно реабілітовуватись у чемпіонаті – і бажано з великим рахунком. Поєдинок проти "канонірів" є особливо важливим для Назарія Русина, якому пощастило в найближчі два місяці залишитись практично безальтернативним форвардом "біло-синіх", але навряд чи він буде єдиним резервістом у дербі. У грі проти аутсайдера Олександр Хацкевич точно вдасться до ротації.

Коновалов впевнений у перемозі Динамо в дербі

Втім, зовсім закидувати шапками Арсенал-Київ не слід. Попередня зустріч проти проблемного новачка змусила динамівців тримати рахунок 0:1 вдев'ятьох і без тренера, якого також вилучили. Щоправда, тоді "біло-синім" скасували чистий гол, але і Гринь міг забивати – врятувала поперечина. Сьогодні Сергія вже немає у команді (як і більшості виконавців з тієї зими), але "каноніри", схоже, все ще можуть здивувати – у минулому турі вони переграли Олімпік (0:1). Зрештою, дербі завжди залишається дербі, тому до Арсенала-Київ потрібно віднестись з деякою повагою.

Статистика протистояння Динамо проти Арсенала-Київ

Всього: 41 матч, 36 перемог Динамо, 5 нічиїх, 0 перемог Арсенала-Київ. Різниця м’ячів – 91:18.

У Прем’єр-лізі: 38 матчів (+33, =5, -0, 85:16)

Динамо цьому матчі не може розраховувати на Франа Соля та Артема Бєсєдіна – іспанець зламав ключицю та вилетів на два місяці, а українець буде відновлюватись мінімум півтора. Крім того, пошкодження заліковує Йосип Піваріч, але повернулись до тренувань Тамаш Кадар і Мікель Дуелунд. Зрештою, знову має можливість зіграти Беньямін Вербіч, який відбув дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

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У Арсенала-Київ список відсторонень масивний. "Каноніри" не зможуть заявити орендованих у Динамо футболістів – зокрема, Владислава Дубінчака, Олександра Османа, Павла Оріховського та Владислава Алєксєєва. Крім того, через дискваліфікації не вийдуть на поле Дмитро Башлай і Сергій Вакуленко.

"Родзинки" матчу:

– Арсенал з 26 вересня 2010 року не може "розмочити" ворота Динамо впродовж 633-х (!) хвилин.

– Загальна гольова серія Динамо у ворота Арсенала почалася ще у 2005 році й триває 18 ігор – 40 м'ячів.

– "Каноніри" можуть пропустити 400-й гостьовий гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).

Орієнтовні склади на матч Динамо – Арсенал-Київ

Динамо: Бущан – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Цитаішвілі, Че Че, Вербіч – Русин

Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Сагуткін, Карась, Семенюк – Домбровський, Танковський – Кадимян, Калітвінцев, Вакулко – Мезу

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Динамівцям потрібна реабілітація за Челсі, тому футболісти у "біло-синіх" футболах" будуть нестись уперед. Втримати натиск киян без кістяка основи Арсеналу-Київ нині не під силу, тому можна навіть очікувати розгрому.