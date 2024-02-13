Динамо с Динамо Тбилиси встречаются в очередной контрольной игре на турецких сборах. Составы и онлайн-трансляция матча смотрите на "Футбол 24".

Поединок стартует в 16:00. Динамо выстрадало победу над РФШ Верпаковскиса. Александр Шовковский на бой против вице-чемпионов Грузии выставил практически основу из тех, кто доступен для игры. Динамовцы из Тбилиси в начале 2024 года проиграли 4 подряд товарищеских матча, в частности, луганской Заре. Однако 8 февраля одолели латвийскую Валмиеру.

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Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат