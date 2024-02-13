Динамо з Динамо Тбілісі зустрічаються у черговій контрольній грі на турецьких зборах. Склади та онлайн-трансляція матчу дивіться на "Футбол 24".

Поєдинок стартує о 16:00. Динамо вистраждало перемогу над РФШ Верпаковскіса. Олександр Шовковський на бій проти віце-чемпіонів Грузії виставив практично основу з тих, хто доступний для гри. Динамівці з Тбілісі на початку 2024 року програли 4 поспіль товариські матчі, зокрема, луганській Зорі. Однак 8 лютого здолали латвійську Валмієру.

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Стартовий склад Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат