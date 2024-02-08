Динамо начало спарринг с латвийской Лиепаей в 17:00 по киевскому времени. Смотрите стартовые составы и онлайн-трансляцию контрольной игры на "Футбол 24".

Динамо начинает второй этап сборов матчем с Лиепаей – игра стартовала в 17:00 по киевскому времени. Отметим долгожданное возвращение Владислава Супряги – нападающий сразу получил место в стартовом составе киевлян. В основе также вышел и Кристиан Биловар – парень дочери Игоря Суркиса, Яны. Матч можно посмотреть на YouTube-канале Динамо.

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Стартовый состав Динамо: Нещерет – Дячук, Биловар, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Шепелев – Караваев, Царенко, Бенито – Супряга.

Запасные: Бущан, Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бражко, Пономаренко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Малыш, Буяльский, Михавко, Волошин, Рамадани.