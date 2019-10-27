Динамо – Карпаты: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 12-го тура УПЛ принимает Карпаты. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо неприятно удивило в Лиге Европы, поделив очки с Копенгагеном и остановив серию в семь матчей без пропущенных голов, однако в рамках УПЛ у киевлян всё шикарно. Киевляне одержали победы в последних пяти турах с общим счетом 13:0 – при этом дважды "бело-синие" устраивали разгром. Неделю назад с Александрией было уже не так же легко, как с Ворсклой или обескровленным Колосом, но в целом и та победа была справедливой.

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Как следствие, подопечные Алексея Михайличенко вернулись на вторую строчку в турнирной таблице с отрывом от Десны в три зачётных балла – и с каждой осечкой черниговцев этот разрыв будет расти. Словом, на внутреннем фронте Динамо выглядит впечатляюще, хотя кадровая ситуация оставляет желать лучшего – в лазарете Буяльский, Кадар, Бурда и Бойко, до сих пор лечится Кадири. Впрочем, сейчас классно заиграл Шабанов, а с Копенгагеном ещё и Попов выступил неплохо. Матч против Карпат для последнего станет прекрасным шансом закрепиться в основе.

Статистика противостояния

Всего: 58 матчей, 41 победа Динамо, 11 ничьих, 6 побед Карпат, разница мячей 107-36.

В Премьер-лиге: 51 матч (+34, =11, -6, 96-35)

У "львов" ситуация противоположная. Под руководством Романа Санжара добыла всего одну победу, после чего проиграла четыре матча подряд (включая кубковый против Ингульца) и расписала ничью в дерби против Львова – даже с пенальти Карпаты не смогли забить гол, а после перерыва они ещё и едва не пропустили аналогичным образом. Ужас.

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Благодаря таким шикарным выступлениям "зелёно-белые" опустились на девятую позицию с отрывом от последней в одно очко. Плотность турнирной таблицы играет на руку львовянам – в случае сенсационной победы над Динамо они выйдут на чистую восьмую строчку, а это, между прочим, зона плей-офф за еврокубки. Правда, нынешняя форма не позволяет серьёзно надеяться на такой результат, но в прошлом году тоже никто не ожидал победы Карпат в Киеве. Да и в первом круге "львам" просто не повезло перед перерывом – в целом же та игра была равной.

Предыдущий матч. 31.07.2019. 1-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Карпаты – Динамо – 0:2

Голы: 0:1 – А. Ковтун (автогол, 42), 0:2 – А. Беседин (45+2).

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда, Бойко, Кадири – Кучер

Под вопросом: Буяльский, Кадар

Дисквалифицированы: де Пена – Вербный

Ориентировочные составы на матч Динамо – Карпаты

Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Шепелев, Гармаш, Вербич – Жерсон

Карпаты: Кудрик – Мартинс, Вакуленко, Халль, Дубинчак – Назарина, Клёц – Гуцуляк, Ди Франко, Диогу – Бойчук

"Изюминки" матча:

– Динамо в УПЛ сохраняет свои ворота "сухими" с 15 сентября в течение 484-х минут.

– Игроки Динамо в УПЛ забивают голы с 28 апреля в течение 18 матчей подряд (33 мяча).

– Георгий Бущан в УПЛ не пропускает голов с 26 мая в течение 614-ти (!) минут.

– Динамо и Карпаты при арбитре Дмитрие Кривушкине провели по 2 матча в УПЛ и в обоих праздновали победы.

Динамо – Карпаты: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Эксперты из компании Marathon Bet не дают львовянам ни единого шанса. На победу Динамо букмекеры дают коэффициет 1,15, на ничью поставили 8,00, а на победу Карпат – аж 15,50. Наиболее вероятным счётом букмекеры считают 2:0 в пользу киевлян – ставка на этот результат увеличит ваш выигрыш всего в 5,60 раз.

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Прогноз "Футбол 24" – 2:0

У Динамо огромные кадровые потери – причем не только в задней линии. Без Буяльского в четверг центр киевлян выглядел довольно слабо, поэтому сегодня вероятность разгрома немного ниже, чем в поединке с той же Ворсклой. Тем не менее, чисто теоретически Карпатам в этом поединке ничего не светит. Встречаются команды с разных планет и в разной форме. "Бело-синие" должны уверенно бить "зелено-белых".

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