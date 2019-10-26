Милевский похвалил Шабанова за гол в ворота Копенгагена – ранее форвард критиковал защитника Динамо

Одиозный эск-форвард киевского Динамо рассыпался в комплиментах Артему Шабанову.

Экс-нападающий киевского, а ныне игрок брестского Динамо Артем Милевский в комментариях на своей странице в Instgram сделал комплимент защитнику столичной команды Артему Шабанову. Такую реакцию у форварда вызвали бомбардирские успехи защитника киевлян.

"Шабанов молодец! Пусть забивает и будет счастливым", – написал Милевский в социальной сети.

Напомним, ранее Артем поставил под сомнение игровые качества футболистов киевской команды, заявив, что Динамо не хватает квалифицированных игроков. Под раздачу тогда попал и Шабанов.

К слову, Шабанов в последних матчах сумел отличиться дважды: защитник расписался в воротах Копенгагена в Лиге Европы, а в чемпионате УПЛ забил Ворскле.

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