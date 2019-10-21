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Карпаты повторили антирекорд УПЛ, который принадлежал Днепру

16:58 49 Читати українською
Карпаты повторили антирекорд УПЛ, который принадлежал Днепру
Карпаты – Львов / фото: ФК Карпаты

Поединок 11-го тура УПЛ против Львова позволил Карпатам попасть в историю.

44’ Назар Вербный
 
Сабино дос Сантос 79’
44’ Назар Вербный
79’ Сабино дос Сантос

В дерби со Львовом красную карточку получил полузащитник "львов" Назарий Вербный. Она стала 87-й для игроков Карпат в истории высшего дивизиона чемпионата Украины. По этому показателю львовяне повторили антирекорд Днепра.

Парад нереализованных пенальти и удалений в видеообзоре матча Карпаты – Львов

Это второе удаление в текущем сезоне в составе Карпат, первое случилось в матче с Мариуполем (1:1), когда красную карточку получил Дмитрий Кльоц.

Добавим, что после 11 туров Карпаты набрали 9 зачетных пунктов и занимают девятую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Днепр Днепр Рекорды Назар Вербный Назар Вербный Карпаты Карпаты УПЛ Карпаты - Львов
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