Карпаты повторили антирекорд УПЛ, который принадлежал Днепру

Поединок 11-го тура УПЛ против Львова позволил Карпатам попасть в историю.

В дерби со Львовом красную карточку получил полузащитник "львов" Назарий Вербный. Она стала 87-й для игроков Карпат в истории высшего дивизиона чемпионата Украины. По этому показателю львовяне повторили антирекорд Днепра.

Парад нереализованных пенальти и удалений в видеообзоре матча Карпаты – Львов

Это второе удаление в текущем сезоне в составе Карпат, первое случилось в матче с Мариуполем (1:1), когда красную карточку получил Дмитрий Кльоц.

Добавим, что после 11 туров Карпаты набрали 9 зачетных пунктов и занимают девятую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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