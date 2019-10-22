Директор Карпат Ящишин: 21 тренер за 8 лет – это слишком много

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал частые изменения главных тренеров в львовском клубе, а также рассказал, при каких условиях команда может прогрессировать.

"21 тренер за 8 лет – это слишком много. Возможно, были тренеры в Карпатах, которые могли дать больше результата, если бы у них было больше времени. Но не каждый тренер может работать в Карпатах. Также это надо учесть.

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Карпаты – это очень серьезная стрессовая организация, где не только от тренера требуют результатов, но и от футболистов и сотрудников. Это очень требовательный клуб, который требует невозможного для того, чтобы получить максимум. Сейчас мы максимум получить не можем. Очевидно, плохо требуем.

По моему мнению, каждый тренер обязательно даст результат, если у него будет время и возможности. Если у него что-то не будет, он результата дать не может. Я не говорю конкретно о Чижевском или Санжаре. Это вообще аксиома в украинском футболе. Если у тренера есть время, то он даст результат", – цитирует Ящишина Football Hub.

Напомним, текущий чемпионат Украины Карпаты начинали с Александром Чижевским, но в сентябре его сменил Роман Санжар.

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