Динамо – Карпати: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 12-го туру УПЛ приймає Карпати. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо неприємно здивувало у Лізі Європи, поділивши очки з Копенгагеном та зупинивши серію у сім матчів без пропущених голів, однак в рамках УПЛ у киян все шикарно. Кияни здобули перемоги в останніх п'яти турах із загальним рахунком 13:0 – при цьому двічі "біло-сині" влаштовували розгром. Тиждень тому з Олександрією вже було не так легко, як з Ворсклою чи знекровленим Колосом, але в цілому і та звитяга була справедливою.

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Як наслідок, підопічні Олексія Михайличенка повернулися на другу сходинку в турнірній таблиці з відривом від Десни у три залікових бали – і з кожною осічкою чернігівців цей розрив зростатиме. Словом, на внутрішньому фронті Динамо виглядає вражаюче, хоча кадрова ситуація далеко не найкраща – в лазареті Кадар, Буяльський, Бурда та Бойко, досі лікується Кадірі. Втім, зараз класно заграв Шабанов, а з Копенгагеном ще й Попов виступив непогано. Матч проти Карпат для останнього стане прекрасним шансом закріпитися в основі.

Статистика протистояння

Всього: 58 матчів, 41 перемога Динамо, 11 нічиїх, 6 перемог Карпат, різниця м’ячів 107-36.

У Прем’єр-лізі: 51 матч (+34, =11, -6, 96-35)

У "левів" ситуація протилежна. Під керівництвом Романа Санжара команда здобула всього одну перемогу, після чого програла чотири матчі поспіль (включно з кубковим проти Інгульця) й розписала нічию у дербі проти Львова – навіть з пенальті Карпати не змогли забити гол, а по перерві вони ще й ледь не пропустили аналогічним чином. Жах.

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Завдяки таким шикарним виступам "зелено-білі" опустилися на дев'яту позицію з відривом від останньої в одне очко. Щільність турнірної таблиці грає на руку львів'янам – в разі сенсаційної перемоги над Динамо вони вийдуть на чисту восьму сходинку, а це, між іншим, зона плей-офф за єврокубки. Щоправда, нинішня форма не дозволяє серйозно сподіватися на такий результат, але у минулому році також ніхто не очікував звитяги Карпат у Києві. Та й у першому колі "левам" просто не пощастило перед перервою – загалом же та гра була рівною.

Попередній матч. 31.07.2019. 1-й тур чемпіонату України-2019/2020

Карпати – Динамо – 0:2

Голи: 0:1 – О. Ковтун (автогол, 42), 0:2 – А. Бєсєдін (45+2).

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Бойко, Кадірі – Кучер

Під сумнівом: Буяльський, Кадар

Дискваліфіковані: Де Пена – Вербний

Орієнтовні склади на матч Динамо – Карпати

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелєв, Гармаш, Вербіч – Жерсон

Карпати: Кудрик – Мартінс, Вакуленко, Халль, Дубінчак – Назаріна, Кльоц – Гуцуляк, Ді Франко, Діогу – Бойчук

"Родзинки" матчу:

– Динамо в УПЛ зберігає свої ворота "сухими" з 15 вересня впродовж 484-х хвилин.

– Гравці Динамо в УПЛ забивають голи з 28 квітня протягом 18 матчів поспіль (33 м’ячі).

– Георгій Бущан в УПЛ не пропускає голи з 26 травня впродовж 614-ти (!) хвилин.

– Динамо та Карпати при арбітру Дмитру Кривушкіну провели по 2 матчі в УПЛ і в обох святкували перемоги.

Динамо – Карпати: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Експерти з компанії Marathon Bet не дають львів'янам жодного шансу. На перемогу Динамо букмекери дають коефіцієнт 1,15, на нічию поставили 8,00, а на звитягу Карпат – аж 15,50. Найбільш вірогідним рахунком букмекери вважають 2:0 на користь киян – ставка на цей результат збільшить ваш виграш всього у 5,60 раз.

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Прогноз "Футбол 24" – 2:0

У Динамо шалені кадрові втрати – причому не тільки в задній лінії. Без Буяльського в четвер центр киян виглядав доволі слабко, тож сьогодні вірогідність розгрому трішки нижча, ніж у поєдинку з тією ж Ворсклою. Тим не менш, суто теоретично Карпатам у цьому поєдинку нічого не світить. Зустрічаються команди з різних планет і в різній формі. "Біло-сині" повинні впевнено бити "зелено-білих".

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