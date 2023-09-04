Динамо без особого сожаления раздает игроков, за которых год назад платило немалые деньги.

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"Из наших источников стало известно, что сегодня Кахим Пэррис на 99% покинет Динамо Киев. Речь об аренде, а не полноценном трансфере. Направление вас не удивит. Ждем официальную информацию", – сообщает Zorya Londonsk.

Напомним, год назад Динамо заплатило словенскому Коперу за Пэрриса один миллион евро (данные Transfermarkt). В прошлом сезоне вингер отыграл за "бело-синих" всего 15 матчей и отличился 3 ассистами. В нынешней кампании Луческу держал ямайца в запасе, дав жалкие 14 минут матча Лиги конференций против Ариса.

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