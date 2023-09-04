Динамо без особливого жалю роздає гравців, за яких рік тому платило чималі гроші.

Київський клуб вже відпустив Джастіна Лонвейка в Андерлехт, а тепер схожа доля може спіткати іншого легіонера.

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"З наших джерел стало відомо, що сьогодні Кахім Перріс на 99% залишить Динамо Київ. Мова про оренду, а не повноцінний трансфер. Напрямок вас не здивує. Чекаємо на офіційну інформацію", – повідомляє Zorya Londonsk.

Нагадаємо, рік тому Динамо заплатило словенському Коперу за Перріса один мільйон євро (дані Transfermarkt). У минулому сезоні вінгер відіграв за "біло-синіх" всього 15 матчів і відзначився 3 асистами. У нинішній кампанії Луческу тримав ямайця в запасі, давши жалюгідні 14 хвилин матчу Ліги конференцій проти Аріса.

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