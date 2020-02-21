Динамо ищет Кадару новый клуб в Китае, – журналист

Киевское Динамо хочет продать 29-летнего венгерского защитника Тамаша Кадара.

"Никто не собирается уступать Кадару. Все пошли на принцип. Футболист так и не сыграл за Динамо ни одного матча после того конфликта. Ищут ему новую команду.

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Были слухи о России и московском Динамо, но там трансферное окно закрывается сегодня, 21 февраля. Не думаю, что они успеют его подписать.

У меня есть другая информация, параллельно пытались искать варианты в Китае, потому что там трансферное окно закрывается 28 февраля. Но пока ничего не слышно. Динамо не хочет отдавать Кадара в аренду, а сразу продать", – рассказал Сергей Болотников в эфире шоу "ТаТоТаке".

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