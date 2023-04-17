Мустафаев стал одним из открытий чемпионата Украины во втором круге, из-за чего заинтересовал несколько клубов, в частности киевское Динамо, сообщает azerisport.

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Также отмечается, что в услугах азербайджанца заинтересованы некоторые другие украинские клубы. Есть интерес из Европы, в частности от бельгийского Вестерло.

К слову, Мустафаев сыграл в 9 матчах за Александрию в текущем сезоне, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

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