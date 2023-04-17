Динамо интересуется сенсацией УПЛ, которую не удалось "завербовать" в сборную Украины – в конкурентах клуб из Бельгии
17 апреля 15:32 - Читати українською
Хавбек Александрии Эмиль Мустафаев имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
Мустафаев стал одним из открытий чемпионата Украины во втором круге, из-за чего заинтересовал несколько клубов, в частности киевское Динамо, сообщает azerisport.
Украина опоздала с "вербовкой" сенсации УПЛ – он уже выбрал другую сборную
Также отмечается, что в услугах азербайджанца заинтересованы некоторые другие украинские клубы. Есть интерес из Европы, в частности от бельгийского Вестерло.
К слову, Мустафаев сыграл в 9 матчах за Александрию в текущем сезоне, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.
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