"Было ли предложение поиграть за молодежную сборную Украины? Было такое предложение. Я отказался, потому что от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана инициатива пришла раньше. Мы договорились, что я буду играть за их команду, просто уже было поздно.

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Это было в прошлом году, зимой. Я уже должен был вылетать в Азербайджан, мне позвонили из УАФ и предложили поехать в молодежную сборную. Но я уже пообещал Азербайджану и остался верен своему слову", – рассказал Мустафаев в интервью Fanday.

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