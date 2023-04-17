Мустафаєв став одним з відкриттів чемпіонату України в другому колі, через що зацікавив кілька клубів, зокрема київське Динамо, повідомляє azerisport.

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Також зазначається, що в послугах азербайджанця зацікавлені деякі інші українські клуби. Є інтерес із Європи, зокрема від бельгійського Вестерло.

До слова, Мустафаєв відіграв у 9 матчах за Олександрію в поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами та 3 результативними передачами.

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