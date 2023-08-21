"Я так понимаю, что аренда – это более формальная штука. Там определенные отношения между клубами. Думаю, что Таловеров подпишет контракт через год. У него было несколько предложений. Что интересно, ни одного из Украины. Динамо интересовалось Таловеровым "по-динамовски" – поинтересовалось и забыло.

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За 2 миллиона можно было решить вопрос, по моей информации. Шахтер не интересовался. Европейские клубы: Аугсбург, Вердер, Айнтрахт, там были определенные нюансы, Вест Хэм – владелец там связан со Спартой, владеет ею, поэтому там невозможно было общаться со Славией.

Ну и главный вопрос, что сторону игрока в этой сделке удовлетворила опция, что он сможет подавать документы на постоянное резидентство после 5-летнего долговременного пребывания в Чехии в следующем году. И Чехия сможет предлагать ему менять официальное спортивное гражданство. Теоретически, он может быть заигран за сборную Чехии, которой когда-то отказал на молодежном уровне", – отметил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, что Таловеров не входит в планы наставника Славии Йиндржиха Трпишовски и даже не попал в заявку на сезон в чемпионате и еврокубках. Полуфиналист молодежного Евро-2023 сыграл за пражский клуб 16 матчей и отметился 1 ассистом.

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