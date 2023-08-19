"Что чувствую от перехода в ЛАСК? Прежде всего большую ответственность перед болельщиками. Потому что у этой команды очень классные фанаты. Их сектор ультрас – более 5 тысяч – забит на каждой игре. Они создают невероятную атмосферу. Хотя в целом все болельщики ЛАСКа искренне ждут от команды яркой игры и, наконец, трофеев.

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Скажу так – финальный выбор был между клубами из Германии, Франции и Чехии. Но важно заметить, что первыми договориться со Славией смог именно ЛАСК. Значит, они хотели меня видеть у себя больше всего.

Обращался ли Шахтер с предложениями? Лично ко мне или к моему агенту Шахтер не обращался. Но я недавно сменил номер телефона, поэтому, возможно, они звонили на мой старый номер", – поделился Таловеров в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Таловеров не входит в планы наставника Славии Йиндржиха Трпишовски и даже не попал в заявку на сезон в чемпионате и еврокубках. Полуфиналист молодежного Евро-2023 сыграл за пражский клуб 16 матчей и отметился 1 ассистом. Ранее СМИ писали об интересе к украинцу со стороны представителей Бундеслиги – Вердера и Айнтрахта, а также английского Вест Хэма.

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