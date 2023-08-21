"Я так розумію, що оренда – це більш формальна штука. Там певні стосунки між клубами. Думаю, що Таловєров підпише контракт за рік. У нього було декілька пропозицій. Що цікаво, жодної з України. Динамо цікавилося Таловєровим "по-динамівськи" – поцікавилося і забуло.

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За 2 мільйони можна було вирішити питання, за моєю інформацією. Шахтар не цікавився. Європейські клуби: Аугсбург, Вердер, Айнтрахт, там були певні нюанси, Вест Хем – власник там пов’язаний зі Спартою, володіє нею, тому там неможливо було спілкуватися зі Славією.

Ну і головне питання, що сторону гравця в цій угоді задовольнила опція, що він зможе подавати документи на постійне резидентство після 5-річного довготривалого перебування в Чехії наступного року. І Чехія зможе пропонувати йому змінювати офіційне спортивне громадянство. Теоретично, він може бути заграний за збірну Чехії, якій колись відмовив на молодіжному рівні", – зауважив Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, що Таловєров не входить до планів наставника Славії Їндржиха Трпішовскі та навіть не потрапив до заявки на сезон у чемпіонаті та єврокубках. Півфіналіст молодіжного Євро-2023 зіграв за празький клуб 16 матчів та відзначився 1 асистом.

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