Киевляне U-19 продолжают участвовать в различных соревнованиях. Однако теперь они остановились на стадии полуфинала.

Международный турнир FC Aesch Under 19, полуфинал

Динамо U-19 – Валенсия U-19 – 3:3 (4:5 в серии пенальти)

Голы: Филатов, 35, Балаба, 44, Бенедюк, 56, (пен.) – Ньяре, 17, де Матео, 22, 49

На групповом этапе Динамо уступило Фулхэму (1:2), а также одолело Базель (5:1) и Тигрес (3:1). В конце концов, "бело-синие" прошли в полуфинал, где их ждала Валенсия.

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Испанские сверстники начали активнее и уже к середине тайма вели с разницей в два мяча. Киевляне собрались и отквитали два гола до перерыва. Во второй 45-минутке коллективы забили еще раз, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти. Команды шли ровно до последнего пятого удара. Роковым оказался выстрел Бенедюка, его парировал кипер.

Динамо U-19 завтра, 31 июля, сыграет в поединке за бронзовые медали с проигравшим в паре Ювентус – Фулхэм. Стартовый свисток раздастся в 12:00 по Киеву.

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