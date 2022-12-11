Бывший защитник Динамо Бетао на своей странице в социальной сети Instagram похвастался именной звездой на "Аллее славы" Коринтианса.

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Фамилия экс-легионера киевлян была внесена в список 111-ти самых выдающихся игроков в истории бразильского клуба. Аллея ("Calzada da Fiel") была создана в честь 111-й годовщины Коринтианса, а претендентов выбирали болельщики.

"Бесценно видеть свое имя, выгравированное на Calzada da Fiel на домашнем стадионе Коринтианса, среди 111-ти самых выдающихся спортсменов в истории клуба. Благодарен!", – написал Бетао на своей странице в соцсети.

Напомним, бразильский защитник – воспитанник Коринтианса, за который выступал в течение 7 лет (143 матча). В Динамо перешел из Сантоса за 1,6 млн евро в 2008 году. За "бело-синих" играл до января 2013 года. В 2015-м вернулся в Киев, однако не произвел впечатление на руководство киевлян и после полугода пребывания в клубе контракт с ним не продлили. В мае 2022-го объявил о завершении карьеры футболиста.

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