"Желтая субмарина" в полном порядке. Много можно говорить об Унаи Эмери, у которого свое понимание футбола и стиль. Тренер трижды подряд выиграл Лигу Европы с Севильей. Вильярреал играет в современный позиционный футбол.

Буяльский: На 90% понимаем, как Динамо должно сыграть против Вильярреала

В то же время Динамо (при всем уважении к клубу) играет в "окопный" футбол и только "отстреливается". Это может звучать неприятно, но иногда нужно говорить правду. Киевляне сейчас не могут доминировать, а играют в тот футбол, который приносит результат. Луческу исходит из того, что имеет. Для улучшения игры нужны трансферы, а для этого нужны средства. Клуб уже долгое время не делал усиления состава. Болельщики должны быть с мозгами и понимать, что есть нюансы, прежде чем что-то требовать от команды.

Впереди – сложный соперник, который будет фаворитом. И по подбору исполнителей, и по стилю игры. Вильярреал будет доминировать в двух матчах. Динамо же будет играть средним блоком, искать свои шансы в контратаках, при переходе из обороны в атаку. Мне кажется, что киевляне побоятся сыграть в позиционный или атакующий футбол. Настораживает игра на стандартах, этот аспект не отрегулирован до конца. Не припомню, когда в последний раз динамовцы забивали после угловых, одновременно много пропускают после стандартов.

Все решит реализация моментов, а возможности, я надеюсь, будут у Динамо. Кто мог подумать, что самым продуктивным футболистом команды станет Буяльский? Мой ответ один – больше просто некому выполнять эту роль. Цыганков травмировался, как выглядит Вербич, мы уже забыли, а Беседин – пятый защитник в нападении. Артем – неплохой футболист, но болельщики рассчитывают на больше от форварда. Спрогнозирую, что Динамо в Киеве сыграет вничью, что можно приравняться к победе", – сказал Заховайло в комментарии изданию РБ.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между украинской и испанской командами состоится уже сегодня, 11 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.

Динамо – Вильярреал: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы