"Мы посмотрели их игру. Очень хорошая команда. С ними можно играть. Может даже удастся проявить себя.

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Все футболисты хорошего уровня. Самое опасное – середина поля и атака. Постараемся не дать им сыграть в свой футбол. На 90 процентов мы понимаем, как должны сыграть в этом матче", – сказал Буяльский в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между украинской и испанской командами состоится уже сегодня, 11 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.

Динамо – Вильярреал: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы