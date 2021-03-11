Буяльский: На 90% понимаем, как Динамо должно сыграть против Вильрреала
11:48 - Читати українською
Полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский поделился мыслями относительно соперника киевлян в 1/8 финала Лиги Европы.
"Мы посмотрели их игру. Очень хорошая команда. С ними можно играть. Может даже удастся проявить себя.
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Все футболисты хорошего уровня. Самое опасное – середина поля и атака. Постараемся не дать им сыграть в свой футбол. На 90 процентов мы понимаем, как должны сыграть в этом матче", – сказал Буяльский в комментарии программе "Футбол NEWS".
Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между украинской и испанской командами состоится уже сегодня, 11 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.
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