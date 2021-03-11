"Жовта субмарина" у повному порядку. Багато можна говорити про Унаї Емері, в якого своє розуміння футболу та стиль. Тренер тричі поспіль виграв Лігу Європи з Севільєю. Вільярреал грає в сучасний позиційний футбол.

Буяльський: На 90% розуміємо, як Динамо повинно зіграти проти Вільяреала

Водночас Динамо (за всієї поваги до клубу) грає в "окопний" футбол і лише "відстрілюється". Це може звучати неприємно, але інколи потрібно говорити правду. Кияни зараз не можуть домінувати, а грають у той футбол, який приносить результат. Луческу виходить з того, що має. Для покращення гри потрібні трансфери, а для цього потрібні засоби. Клуб уже тривалий час не робив підсилення складу. Вболівальники повинні бути з мізками та розуміти, що є нюанси, перш ніж щось вимагати від команди.

Попереду – складний суперник, який буде фаворитом. І за підбором виконавців, і за стилем гри. Вільярреал домінуватиме у двох матчах. Динамо ж гратиме середнім блоком, шукатиме свої шанси у контратаках, під час переходу з оборони в атаку. Мені здається, що кияни побояться зіграти у позиційний чи атакувальний футбол. Насторожує гра на стандартах, цей аспект не відрегульований остаточно. Не пригадаю, коли востаннє динамівці забивали після кутових, водночас багато пропускають після стандартів.

Усе вирішить реалізація моментів, а нагоди, я сподіваюся, будуть у Динамо. Хто міг подумати, що найпродуктивнішим футболістом команди стане Буяльський? Моя відповідь одна – більше просто нікому виконувати цю роль. Циганков травмувався, як виглядає Вербіч, ми вже забули, а Бєсєдін – п’ятий захисник у нападі. Артем – непоганий футболіст, але вболівальники розраховують на більше від форварда. Спрогнозую, що Динамо у Києві зіграє внічию, що можна прирівняти до перемоги", – сказав Заховайло у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Ліги Європи між українською та іспанською командами відбудеться вже сьогодні, 11 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

Динамо – Вільяреал: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи